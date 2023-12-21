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Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak erişilebiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.

2023-2024 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. ESKİŞEHİR (İGFA) - AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda yapılmıştı.

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