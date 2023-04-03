Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde, öğrenci dostu anlayışla hayata geçirdiği hizmetlerden, deprem bölgesinden kente gelen öğrenciler de yararlanıyor. Deprem dolayısıyla derslerine ara vermek zorunda kalan depremzede öğrenciler, bu açığı Büyükşehir'in “Adres Okuma Salonu” ile kapatma şansı buluyor.MERSİN (İGFA) - “Adres Okuma Salonu”, konforlu çalışma ortamı, ücretsiz internet ve zengin içerikli kütüphaneye sahip olmasının yanı sıra, deniz kenarında olmasıyla da öğrencilere hem ders çalışma, hem de rahatlama olanağı sunuyor.

Uysal: “Böyle bir okuma salonunun olmasından dolayı çok memnunlar”

Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, Mersin’e gelen depremzede ailelerin çocuklarının salona büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “İmkânsızlıklar içerisinde böyle bir okuma salonunun olmasından dolayı çok memnunlar ve günün 24 saati buradan faydalanabiliyorlar” dedi. Adres Okuma Salonu’nun olanaklarını aktaran Uysal, yediden yetmişe herkesin okuma salonundan faydalanabildiğini belirterek, “Adres Okuma Salonu’muzu, faaliyete girdiği geçtiğimiz Aralık ayından bugüne kadar yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti” diye konuştu. Adres’e kayıtlı 18 bin üyenin olduğundan söz eden Uysal, “Çay, kahve, çorba ve internetin ücretsiz olduğu okuma salonumuz, 7/24 vatandaşlarımıza açık. Günün her saati okuma salonumuzdan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda yaklaşık 10 bin kitabımız var. Bu kitapları okuma salonumuzda ya da 15 gün sonra getirmek kaydıyla evlerinde okuyabiliyorlar” ifadelerine yer verdi. Adres’in kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Uysal, “Kayıt olmak isteyenlerin, TC kimlik numarası ile kayıtları yapılıyor ve okuma salonumuzun imkânlarından faydalanıyorlar. Bütün vatandaşlarımızı okuma salonumuza bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Böyle bir yeri keşfedince, kaldığım yerden devam edebileceğimi fark ettim”

Depremin ardından Hatay’dan Mersin’e gelen 13 yaşındaki Hena Su Duman, geldiği günden bu yana Adres Okuma Salonu’ndan faydalandığını ve çok memnun kaldığını belirtti. Yakın zamanda LGS’ye girecek olan ve sınava Adres’te hazırlandığını söyleyen Duman, “Sınav döneminde depreme yakalandık. Bu durumun beni çok sıkıntıya sokacağını düşünüyordum. Mersin’e geldikten sonra böyle bir yeri keşfedince, aslında hiçbir şey aksamamış gibi, kaldığım yerden devam edebileceğimi fark ettim. Evet deprem oldu, ama hayatımız da devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Önümüzde sınav var” ifadelerini kullandı. “Burası gerçekten bizim de adresimiz oldu” diyen Duman, “En yakın arkadaşımla birlikte geliyoruz. Depremzede birkaç arkadaşımı da burada gördüm. Eminim birçok kişi de Mersin’e taşındığından dolayı buraya geliyor, burayı kullanıyordur. Çünkü çok güzel, çok sıcak bir ortam” diyerek duygularını dile getirdi.

“Hiçbir şekilde yalnızlık hissetmedik”

Ailesiyle birlikte Yenişehir Fuar Alanı’nda kalan ve Adres Okuma Salonu’ndan faydalanan öğrenci Haşim Yıldız ise, salondan çok memnun olduğunu belirterek, “7/24 buradayız. Bazı günler burada yatıyoruz. Çorba servisleri, çay servisleri çok iyi oluyor. Mersin halkı çok iyi, çok cana yakın insanlar. Ellerinden geldiğince her durumda bize yardım etmeye çalıştılar. Hatay’da bir kütüphanemiz bile kalmadığı için, bizim için burası çok güzel oldu. Gerek buradaki arkadaşlar, gerekse ortam çok faydalı oldu bize. Yalnızlığımızı hiç hissetmedik burada” dedi.

“Burası bizim de adresimiz oldu”

YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Bilal İnan da deprem zamanında ders çalışamadıklarını, ancak Adres ile birlikte açıklarını kapatmak için yeterli ortam ve zamanı bulabildiklerini söyledi. Adres Okuma Salonu’nun, kendisi için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan İnan, “Zaten sırf burası için de geldik diyebilirim. Çünkü YKS hazırlık öğrencisiyiz. Üç ayımız kaldı ve kısa bir süre. Bir buçuk aydır çalışamıyoruz. Burası bizim için büyük bir avantaj oldu” diye konuştu. Adres’in deniz kenarında olmasını da çok sevdiklerini sözlerine ekleyen İnan, “Sabah saat 6’da buraya geliyoruz. Saat 12’ye kadar ders çalışıyoruz. Sonra bir ara veriyoruz ve yine ders. Ders aralarında mükemmel bir temiz hava, güzel oluyor, beynimizi açıyor. Hoş yani, güzel. Burası bizim de adresimiz oldu” ifadelerini kullandı.

“Deniz kenarı olması bizleri rahatlatıyor”

Adres’ten yararlanan bir diğer depremzede öğrenci Sattuh Kamaç ise, Mersin’e geldiği günden bu yana sürekli “Adres Okuma Salonu”na geldiğini söyledi. Kamaç, “Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten güzel çalışmalar yapmış. Deniz kenarında olması sebebiyle, kafamızı rahatlatacak bir ortam diyebilirim. Şu an Ramazan’dan dolayı, sahur sonrası geliyoruz. Akşam 6’ya kadar ders çalışıyoruz. İftarımızı yaptıktan sonra arada geliyoruz. Bazen kafa dağıtmak için sahile de geliyoruz, güzel oluyor. Gerçekten öğrencilerin adresi diyebiliriz” dedi.

“Çalışma ortamı çok güzel”

LGS’ye girecek olan çocuğu Adres Okuma Salonu’ndan faydalanan Dr. Hidayet Duman ise, “Depremden 6 gün sonra, Hatay’ın Samandağ ilçesinden Mersin’e geldik. Adres Okuma Salonu’nu fark ettikten sonra, uzun zamandır buraya devam ediyoruz. Ortam bizim için çok uygun. Yüksek olmaması, içerideki çalışma ortamının çok olumlu olması bizi buraya çekti. Bir iki denemeden sonra çocuğum ve arkadaşı hemen hemen her gün buraya geliyorlar. Burada sıcak bir ortam var. Arada bir böyle atıştırmalık şeyler çıkıyor çorba, makarna gibi. Buradaki yönetici arkadaşlar, özellikle müdürümüz çok ilgili. Ortamın öğrenci lehine olması için elinden gelen her çabayı gösteriyorlar” diye konuştu.