Apple, teknoloji dünyasını merakla beklenen yeni ürünleriyle 10 Eylül 2024’te düzenleyeceği büyük etkinlikte buluşturacak. Şirket, iPhone 16’nın yanı sıra diğer cihazlarında da önemli güncellemeler duyuracak. Etkinlik, “Parlama Zamanı” sloganıyla tanıtıldı ve bu, Apple’ın yapay zeka (AI) alanındaki en büyük hamlesini temsil edecek.BURSA (İGFA) - Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16, kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde değiştirecek yapay zeka özellikleriyle donatılmış olarak geliyor. Şirket, Siri’nin daha doğal konuşmalar yapmasını sağlayacak, e-posta taslakları oluşturmayı kolaylaştıracak ve fotoğraf albümlerindeki belirli anları bulmayı hızlandıracak yapay zeka destekli yeni işlevler sunacak. Ayrıca, kullanıcıların kişisel bilgilerini yanıtlarına dahil edebilmesi gibi yenilikler de mevcut olacak.

Apple’ın yeni iPhone’ları, pil ömründen ödün vermeden artan veri işleme ihtiyaçlarını karşılayacak güncellenmiş bir işlemci çipiyle birlikte gelecek. Ayrıca, iPhone 16’da yeni bir kamera düğmesi gibi tasarımsal değişiklikler de bulunabilir.

FİYATLANDIRMA VE YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Etkinlik öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, iPhone 16’nın fiyatlandırması. Son dört yıldır yeni iPhone’ların başlangıç fiyatı 799 dolar olarak belirlenmişti. Apple, yeni yapay zeka özelliklerinin getirdiği maliyetleri göz önünde bulundurarak fiyatlarda mütevazı bir artış yapabilir. Ancak analistler, büyük bir fiyat artışının kullanıcıları olumsuz etkilememesi için olası olmadığını belirtiyor.

DİĞER ÜRÜN GÜNCELLEMELERİ

Apple’ın etkinlikte sadece iPhone 16’yı değil, aynı zamanda diğer cihazlarını da güncellemesi bekleniyor. Apple Watch Series 10, daha ince ama daha büyük bir ekrana sahip olabilir. Yeni AirPods modelleri ise baş hareketleriyle çağrıları yanıtlayabilme ya da reddedebilme gibi yenilikler sunacak.

ETKİNLİKTE NELER BEKLENİYOR?

Apple’ın yıllık donanım etkinliği, teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Şirket, etkinlikte yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek ve kullanıcılarına yenilikçi özellikleriyle değer sunmak amacıyla büyük bir tanıtım yapacak. Apple’ın, AI teknolojilerini nasıl entegre edeceği ve bu yeniliklerin gerçek hayatta nasıl kullanılacağı konusunda detaylar etkinlikte açıklanacak.

Bu büyük etkinlik, Apple’ın teknoloji dünyasındaki konumunu güçlendirmek ve yatırımcılarını yeni iPhone serisinin çekiciliğine ikna etmek için önemli bir fırsat olacak. Apple’ın yapay zeka ve diğer teknolojilere yaptığı yatırım, teknoloji dünyasında yeni standartlar belirleyeceğe benziyor.

Bir teknoloji meraklısı olan Emre Bey, “Yeni iPhone’un yapay zeka özellikleri gerçekten heyecan verici. Özellikle Siri’nin daha doğal konuşması ve fotoğraf albümlerinde arama yapabilmek büyük yenilikler. Ancak fiyat artışı olup olmayacağı merak konusu. Uygun fiyatlı kalması, kullanıcıları memnun edebilir” diyor.