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Çankırı Belediyesi, yaz döneminde hayata geçirdiği Aquapark projesi çevresine son rötuşlarını attı. Fabrikalar bölgesi ile Ballıca mevkiini birbirine bağlayan ve çevre yoluna paralel olan imar yolu ile Aquapakın çevre bağlantı yollarında üstyapı çalışmaları tamamlandı.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesi, Aquapark çevresini hizmete uygun hale getirmek için Yanlar deresine 15 milyon liralık yatırım yaptı. Dere ıslah çalışmalarının ardından aqupark çevresinde devam eden yeni proje alanları ile bağlantının sağlanması amacı ile dere üzerine 21 m uzunluğunda 15 m genişliğinde araç köprüsü inşa edildi. Araç köprüsü, aquapark ve sosyal tesisine gelen konukların otopark alanına kolay geçişini sağlayacak.

Tesis girişinden dere üzerine çıkacak yaya köprüsünün yapımı ise devam ediyor. Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü atölyelerinde üretilen çelikten köprünün imalatı sürüyor.