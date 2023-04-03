Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Türkiye’de sıfır araç yokluğu olmadığını, ikinci el araç fiyatlarının ise bayiler tarafından yükseltildiğini öne sürdü.Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İkinci el araç fiyatlarındaki artışın nedenlerini sıralayan Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, artışın en büyük sebeplerinden birinin sıfır araçların Türkiye’ye geç sokulması olduğunu kaydetti. Söz konusu araçların piyasaya sürülmeyerek üzerine bir de bayi veya distribütörlerin zam yaptığını öne süren Başkan Yanık, "Dövizin artması, pandemi ya da ‘çip krizi var’ denmesi bahanedir. Ticaret Bakanlığımız kontrol konusunda zayıf kalmıştır. Bu sebepler fiyat artışlarına sebep olmaktadır” yorumunda bulundu.

“GALERİCİLER SUÇLANIYOR”

Türkiye’de sıfır araç yokluğunun söz konusu olmadığını belirten Yanık, "Bu arabalar gümrükte, bayilerde ya da alışveriş merkezlerinin bodrum katlarında bekletiliyor. Üstüne üstlük bu konuda galericiler suçlanıyor" dedi.

“ARABA ALMAK İSTEYEN GEÇ KALMASIN”

Araç sahibi olmak için bayram ya da yaz aylarını beklememin anlamsız olduğunu dile getiren Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, önümüzdeki günlerde araç fiyatlarında artış beklediklerinin de altını çizdi.