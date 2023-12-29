Tahmini Okuma Süresi: dakika

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarife 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 520 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati bin 100 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati bin 200 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için bin 300 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 1900 lira, 6-10 kişi için 2000 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 100 lira olarak belirlendi.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCU ÜCRETİ 580 LİRADAN BAŞLIYOR

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 580 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin bin 200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için bin 400 lira olacak.

Arabuluculukla ilgili 2024 tarifesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.