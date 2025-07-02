Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle onay kuruluşlarına yeni yetkiler tanıdı. Düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile araçların imal, tadil ve montaj süreçlerinde onay kuruluşlarına ek yetkiler getirildi.

Buna göre yönetmeliğin Ek VI’sının 4.1.5 maddesine eklenen hükümlerle, onay kuruluşları veya tip onay belgelendirme işlemleri için görevlendirilen kuruluşlar, montaja uygun cihaz raporu için başvuran firmalara, cihazların belirlenen süre içinde yönetmelik şartlarına uygun hale getirileceği taahhüdüyle rapor verebilecek. Ayrıca, seri montaj belgesi alan kuruluş sayısının yetersiz olması durumunda, onay kuruluşları, seri tadilat yetkisine sahip firmalara belirli şartlar ve süre sınırı ile seri montaj yetkisi sağlayabilecek.