Araç kiralama sektörü açısından kârsız bir yıl olan 2024’te ikinci el fiyatlarının artış oranı, günlük kiralama fiyatlarının yükselmemesi ve enflasyonun maliyet artırıcı etkisi ile birlikte araç başı zarar 120 bin ile 300 bin TL arasında oldu.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv başta olmak üzere yetkili satıcılık ve servis, lojistik ve sigorta sektörlerinde 35 yıldır faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük araç kiralama şirketi Europcar’ın 2002 yılından beri Türkiye temsilciliğini yürüten FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, 2025 yılına dair sektör beklentilerini açıkladı.

2024 yılının kârsız bir yıl olduğunu kaydeden Fırat Fidan, finansman maliyetlerinin ikinci el değer kaybı ve operasyonel maliyetlerin toplamının karşılığında günlük fiyatlama ile kâr elde etmeye çalıştığını ifade ederek, "2024 yılında, bu 3 bileşenin aleyhimize gelişmesi, arzın yükselmemesi ve özellikle iç talepteki düşüş nedeniyle muhtemelen sektörün tamamı zarar etti ya da kârlılığa ulaşamadı” dedi.

2024 yılında ikinci el fiyatlarının artışı oranı, günlük kiralama fiyatlarının artmamış olması, enflasyonun maliyet etkisi ve finansman koşullarının etkisi ele alındığında; araç başı zararın 120-300 bin TL arasında olduğunu kaydeden Fidan, “Bu, 2 yıl üst üste finanse edilmesi mümkün olmayan bir durum. Zarar devam ederse, finansal olarak yeterince güçlü olmayan şirketlerin bu sektörde kalmaları mümkün olmaz” dedi.

Araç kiralama sektörünün yılın ikinci yarısından umutlu olduğunu kaydeden Fırat Fidan, 2025’in ikinci yarısında faizlerin düşeceğini öngördüklerini söyeldi.

Devletin zaten dezenflasyon politikalarının varlığına dikkati çeken Fidan, "Tüm bunların yanında faizlerin de düşmesiyle yılın ikinci yarısının sektör için daha olumlu olacağı inancındayım. Diğer yandan, maliye politikalarının doğru uygulanması ve uzun vadeli önümüzü görebilmek ise tek beklentimiz. Bu nedenle yılın ikinci yarısında Türk bankacılık sektörünün çok iyi hamleler yapacağını öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Faizlerin düşmemesi durumunda tüm sektörde çok ciddi bir finansman problemi yaşanacağını vurgulayan Fidan, “Bilançoların bozulması ile kredi ve teminat büyüklüklerinde de yaşanacak önemli kısıtlar, sektörü çok zor duruma sokabilir. Bu yılın en önemli indikatörü, finansman kaynaklarına düşük maliyetlerle ulaşabilmek” değerlendirmesini yaptı.

Fidan, kısa dönem araç kiralama sektörüne ilşkin raporun henüz tamamlanmadığını ancak 2024 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yıla göre yüzde 0,2 daralan sektörün yıl sonu itibariyle daha daralmış olmasının beklendiğini ifade ederek, araç kiralamada fiyatlar, 2025 yılında ise en fazla yüzde 10-15 artmasını beklediklerini söyledi.

Ayrıca araç kiralamadaki en güncel trendlere değinen Fidan, Türkiye’de şehir içinde motosiklet ve scooter pazarının daha çok büyüyeceğini, ancak paylaşımlı araç kiralama sistemlerinin doğası gereği ülkemizde çok gelişmeyeceğini öngördüklerini kaydetti.