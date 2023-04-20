Yaklaşan bayram öncesinde araç kiralayacaklar yeni bir tehlike ile daha karşı karşıya... Vatandaşlar, sektörün uzmanları tarafından kapora ve senet dolandırıcılığına karşı uyarıldı. Ramazan Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenler, uygun araç kiralama şirketi aramaya başlarken, yetkililer araç kiralayacak olan vatandaşları kapora dolandırıcılığı ve sahte senet tuzağına karşı uyardı.

Tatilini kent dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otomobil kiralamak için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Fakat merdivenaltı oto kiralamacılara karşı yetkililer vatandaşları uyardı.

Güvenilir araç kiralamak için bilinmesi gereken önemli detayları Barla Filo kısa dönem kiralama yöneticisi Ali Osman Dizman anlattı.