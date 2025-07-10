MOI Ortak Girişim Grubu, 21 Mayıs 2025’te kazandığı ihale sonrası İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak’ta bayilik başvurularını www.turka.com adresinden almaya başladı.15 Ağustos 2027’den itibaren 249 istasyonla hizmete girecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda araç muayene işlemlerini daha etkin hale getirmek için MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde bayilik sistemini devreye aldı.

2024’te 12,5 milyon muayene (tekrarlarla 15 milyon) ile dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, trafiğe kayıtlı 31 milyondan fazla araç bulunuyor ve her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleşiyor.

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, “İlk etapta 249 istasyonu devreye alacağız. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak’tan başvuruları www.turka.com’dan alıyoruz. 15 Ağustos 2027’den itibaren hızlı, verimli ve insan odaklı bir muayene sistemi sunacağız” dedi.

Salman, bayilik için finansal yeterlilik, referans mektubu, firma tanıtım dokümanı, niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı gibi belgeler gerektiğini belirtti. Girişimciler, şartları karşılayarak birden fazla ilde başvuruda bulunabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazandıklarını vurgulayan Salman, 2027’de 249 istasyonla başlayıp, 5 yılda bir değerlendirme ile sayıyı artıracaklarını belirtirken, 2047’ye kadar araç ve muayene ihtiyaçlarını öngördüklerini söyledi. Salman, Türkiye genelinde 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayacaklarını ve özellikle kadın istihdamına odaklanacaklarını açıkladı.