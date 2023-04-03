Balıkyolu Mahallesi’nde aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde 30 Mart günü kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etmişti. Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, araç içerisine ateş eden kişinin Yaser Y.isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde silahın yanında oturan arkadaşı Şemsettin K.ya ait olduğunu belirtti. Şemsettin K. Cumhuriyet caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatsız olduğu öğrenilen tabanca da polis ekiplerine teslim edildi.