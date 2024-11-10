Havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı bugünlerde otomo billeri yeni mevsime hazırlamak sürüş güvenliği için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, daha konforlu ve sorunsuz seyahatler için otomobillerde belirli noktalara dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - Her yeni kış mevsiminin, bir önceki kış şartlarına göre daha zorlu geçtiğini ve otomobillerin daha sık kullanıma bağlı olarak bakım ihtiyaçlarının arttığını aktaran sektör temsilcileri, özellikle ani hava değişimlerinin lastikten motor yağına otomobillerin birçok noktasına olumsuz etki ettiğine dikkat çekti.

Servis kontrollerinde akünün şarj oranının kontrol edilmesini tavsiye eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, aracını 10 günden fazla kullanmayacak sürücülerin, en az 1 kez 20 dakikalık bir sürüş yaparak aküyü şarj edebileceğini ifade ediyor ve “Eğer aracınızı uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız en iyi çözüm kutup başlarını aküden ayırmak veya şarj cihazıyla sürekli şarj olmasını sağlamak.” uyarısında bulundu.

"ANİ SOĞUYAN HAVA LASTİK BASINCINI HIZLI DÜŞÜRÜYOR"

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde lastiklerdeki havanın basıncının ani sıcaklık düşüşleri yüzünden düştüğünü ve düşük basıncın yürüyen aksama ciddi zararlar verdiğini belirtiyor.

"Haftada bir gün lastik basınçlarını kontrol etmek, gerektiğinde uygun fiyata satın alabileceğiniz kompresörlerle ya da benzin istasyonlarında üreticinin önerdiği basınca yükseltmek, sürücüleri lastik ve yürüyen aksam masraflarından kurtarır. Artık birçok modern otomobilde TPMS adı verilen Lastik Basıncı Kontrol Sistemi bulunsa da doğru basınç değerlerinin sisteme girildiğinden emin olmak gerekiyor. Kış lastiğine mutlaka geçilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Depo veya lastik otelinde dinlenen kışlık lastiklerinizin diş derinliği ve üretim tarihini de önden kontrol etmekte fayda var." uyarısında bulunan Erdem, düşük basıncın direksiyonun ağırlaşmasına, yol tutuş dengesinin bozulmasına ve fren mesafesinin uzamasına sebep olduğuna dikkat çekti.

YAĞ VE SIVI KAÇAKLARI BÜYÜK MASRAFLAR AÇAR

Düzenli kontrol ve bakımları aksatılan otomobillerde, sistematik biçimde arızalar ardı ardına geliyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise yine hava sıcaklığının düşmesiyle sertleşen contalar ve hortumlar oluyor. Soğutma sıvısı ve motor yağı kaçaklarını pratik bir yöntemle sürücülerin izleyebileceğini söyleyen Erdem "Park ettiğiniz alandan aracınızı aldıktan sonra zemine bakın; eğer yapışkan ya da farklı renkte bir sıvı tespit ederseniz soğutma sıvısı ya da motor yağı kaçağınız olabilir. Düşük soğutma suyu ve yağ seviyesi, motor revizyonu ya da tamamen değişmesine kadar yüksek maliyetli üzücü işlemlere sebep oluyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına araç sahiplerinin genel kontrol için kış etkisini hissettirmeden servis ziyaretinde bulunmalı." tavsiyesinde bulundu.