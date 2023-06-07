Kocaeli’de otomobiliyle sinyalizasyon direğine çarpıp deviren sürücü, koşarak bölgeden uzaklaştı. Terk edilmiş kazalı araç, ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 yan yol Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ADF 838 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü, kazanın ardından araçtan inip koşarak uzaklaştı. Bölgede terk edilmiş kazalı otomobil gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yapılan aramaların ardından araç sürücüsüne ulaşılamayınca çekici çağrıldı. Kazalı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına trafiği bir süreliğine durdurdu. Kazalı aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Devrilen sinyalizasyon direği için ise zabıta ekipleri harekete geçti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.