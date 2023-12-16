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Bingöl'de gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmış bir zanlı gözaltına alındı.BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA)

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan aranan E.B. isimli şahsı operasyonla ele geçirdi. E.B., mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan hafta içinde yapılan diğer faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.