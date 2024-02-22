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Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Araştırmacılar, Prof. Dr. Çiğdem Kağıçıbaşı İnsani Gelişim Araştırma Ödüllerini Koç Üniversitesi’nde gerçekleşen törenle kavuştu.

Yürüttükleri bilimsel çalışmalarla sırasıyla 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ödüle hak kazanan bilim insanları Dr. Cem Soylu, Dr. Seçil Gönültaş ve Dr. Nazlı Kazanoğlu oldu. Araştırmacılara ödülleri Koç Üniversitesi’nde gerçekleşen törenle takdim edildi.

Dr. Cem Soylu, 2020 yılında “Biyopsikososyal Başarılı Yaşlanma Modelinin Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı Temelinde Test Edilmesi” isimli çalışmasıyla; Dr. Seçil Gönültaş, 2021’de “Gençlerin Toplumdaki Gücü: Rol Model Müdahale Programı ile Türkiye'deki Gençlerin Sivil Katılımının Teşvik Edilmesi” projesiyle; Dr. Nazlı Kazanoğlu ise 2022 yılında “Türkiye için Alternatif İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Modeli” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü.



Ödüller, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ev sahipliğinde düzenlenen törenle takdim edildi.



Törende konuşan Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, desteklenen araştırmalarda, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve eğitim öne çıktığına vurgu yaparak, "Aynı zamanda çocukluk, suçun önlenmesi, yaşlanma, gençlik ve iş-yaşam dengesi konularıyla ödül programımız giderek pekişti. Araştırmacılar, toplumsal gelişmenin temel sorunlarının düğümlendiği bu konularda proje fonunun desteğiyle hem saha hem kuram çalışmaları için gerekli kaynağa kavuştular. En önemlisi, yayınlarıyla yaratıcı ve uygulanabilir çözüm önerileri ortaya koydular. Ödül programımızla desteklenen araştırmaların bulgularının kamusal politika ve uygulamalar için katkı sunmasını diliyoruz.” diye konuştu.