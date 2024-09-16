Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın profesyonel spora adeta yön veren 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor dünyasından övgüler almaya devam ediyor. Futbolun yıldız isimlerinden, eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kamp merkezini ‘muhteşem’ diye niteleyerek “Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki, yapanların eline emeğine sağlık” yorumunda bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği hizmetlerle Kayseri’yi spor şehri yapan ve Kayseri’ye ACES 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandıran Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tesisleri övgü almaya ve ilgi görmeye devam ediyor.

ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ, ZİYARET EDEN KULÜP VE SPORCULARI BÜYÜLÜYOR

Yüksek irtifa eğitiminin faydalarından yararlanmak için ideal yükseklik değerleri olan 1700 ile 2300 metreler arasında yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede spora kazandırılan Türkiye'nin sayılı kamp merkezleri arasında bulunan 1850 rakımındaki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, ziyaret eden sporcu ve kulüpleri büyülemeyi sürdürüyor.

“BİR DEFA MÜBALAĞASIZ O KADAR MUHTEŞEM BİR TESİS OLMUŞ Kİ, YAPANLARIN ELİNE EMEĞİNE SAĞLIK”

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nda oynanan Türkiye-Romanya maçını yerinde takip ederek, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret eden Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Arda Turan, tesisi ‘muhteşem’ olarak niteledi. Turan, “Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki, yapanların eline emeğine sağlık” diye konuştu.

“ERCİYES YÜKSEK İRTİFA, BAYILDIM”

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne bayıldığını dile getiren Turan, “Yani hiç Avusturyalarda, Hollandalarda, Almanyalarda o sıcaklarda yanmaya gerek yok. Ülkemizin her yeri, hem Bolu, hem burası Erciyes Yüksek İrtifa, bayıldım. Sahaların zeminleri, içerdeki şartlar, imkânlar, fitness salonları, havuzlar sezon başı kampları yapmaya çok müsait. O yüzden gönülden eline, emeğine sağlık herkesin. İnşallah takımlarımız gelip burada, hatta Avrupa’da, bütün dünyada ki takımları burada ağırlamaya çalışıyoruz ülke olarak. Burada tabi özel organizasyonlar, turnuvalar düzenleyip burayı daha çekici hale getirmemiz lazım” diyerek Eyüpspor’un da ilerleyen dönemlerde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Romanya, Danimarka ve Portekiz’in katılımıyla düzenlenen U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nın ilk maçında, Türkiye Milli Takımı’nın Romanya'yı 5-1 gibi net bir skorla mağlup ettiği turnuvayı yerinde takip eden Turan, dünyada pek çok kamp merkezini gördüğünü ifade ederek, iklim koşulları bakımından da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin uygun olduğunu sözlerine ekledi. Dünyadaki diğer kamp merkezlerinde yağmurdan ve sıcaktan, nemden yeterince antrenman yapılamadığını kaydeden Turan, Kayseri gibi yerleri cennet olarak niteledi.

Eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da eşlik ederek tesisi gezdirdi.