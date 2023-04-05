Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde tırlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Ardahan-Şavşat arasındaki iki 500 rakımlı Sahara Geçidi’nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı. Sahara Geçidi’nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma sürücüleri zorladı. Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası açıldı.

Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını ise aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.