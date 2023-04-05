Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde tırlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Ardahan-Şavşat arasındaki iki 500 rakımlı Sahara Geçidi’nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı. Sahara Geçidi’nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma sürücüleri zorladı. Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası açıldı.

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Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını ise aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.