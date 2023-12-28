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Genç jenerasyon sanatçılarından Ares Demirkol, 2023 yılının son günlerinde 2023'ün son şarkılarından birisini sevenlerinin beğenisine sundu. Demirkol, "İçmem Derdim" şarkısı ile 2024 yılında da ses getirecek.İSTANBUL (İGFA) - Genç şarkıcı Ares Demirkol'un sevenleri şimdiden şarkıyı beğenip sosyal medyalarından paylaşmaya başladı.

Müzik listelerinde üst sıralarda olması beklenen şarkının Yapımını Engürlü Müzik üstlenirken, şarkının sözü ve müziği Kerim Araz'a ait. 'İçmem Derdim'in aranjörlüğünü Barış Engürlü, mix masteringini Gökhan Erken, klip yönetmenliğini Seyithan Kartal yaptı.

Ares Demirkol, şarkısına gelen yorumlardan memnun olduğunu söylerken, "Yaapımda emeği geçen tüm ekibe sevgilerimi ve teşekkürlerimi yolluyorum.Şarkımı bol bol paylaşmalarını sevenlerimden istiyorum" dedi.