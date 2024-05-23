Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesinde kentsel yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Bölgede eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyor ve daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılıyoruz” dedi.MEHMET UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yeni ‘ARGINCIK’ için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, atılan her yeni bir adımın Kocasinan’ın değişmesi, dönüşmesi, güzelleşmesi ve geleceğe emin adımlarla inşası anlamına geldiğini belirterek, dönüşümle birlikte şehri geleceğe hazırlayıp, yeni bir Kocasinan inşa ettiklerini söyledi.

Bölgenin kaderini değiştirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık denildiği zaman bölge insanın ilk akla gelen Argıncık’ın yenilenmesi ve Argıncık kentsel dönüşümüdür. Sıklıkla dediğim gibi tabiri caizse iğne ile kuyu kazar gibi çalışmalar yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz bu kentsel yenileme blokları ile Argıncık bölgesindeki eski imarsız yapıları, gecekonduları tek tek dönüştürerek, imarlı hale getiriyoruz. Kentsel dönüşüm modeli bire bir sahada yoğun emek harcayarak devam ediyor. Anlaşmış olduğumuz birkaç daha blok var. Nasipse hukuki süreç tamamlandığında modern binayla taçlandıracağız. Çok emek harcıyoruz ama maalesef ilerleyemiyoruz. Karşılığında bir blok çıkıyor bu şekilde de hızlıca ilerlemiyor. Bu noktada 1,5 yıldır uğraştığımız, İlçe Jandarmanın yerini rezerv alanı yapacağız. Argıncık’ ta rıza gösteren hakkına razı olan vatandaşlarımızın arsasını alıp, rezerv alandan dairesini teslim edeceğiz. Bu şekilde hızla Argıncık’ ta kentsel dönüşümü hızlandıracağız. Devletimiz ve belediyemiz adım atıyor yoğunca çalışıyor. O kadar kentsel dönüşüm yapan bir belediye başkanı, Argıncık’ı rahatlıkla çözüme kavuşturur. Çünkü burada bir tecrübe var. Bizimkisi gibi bu kadar tecrübesi olan ikinci bir belediye yoktur. İnşallah yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm projeleriyle ‘Yeni Kocasinan’a yakışır mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını sözlerine ekledi.