Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile, başka bir otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik sahil yolunda meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobil önünde sohbet eden 3 arkadaştan biri yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.