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Hatırlanacağı gibi Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçı da Armada Praxis Yalıkavak, 23-27 kazanmıştı.

Yüksekova kayak sporuna ev sahipliği yaptı

Yüksekova kayak sporuna ev sahipliği yaptı

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