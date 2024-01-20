Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyesi'ni eleyen Armada Praxis Yalıkavak çeyrek finale yükseldi.MUĞLA (İGFA) - EHF Avrupa Kupası'nda Yenimahalle'yi eleyen Armada Praxis Yalıkavak çeyrek finale çıktı.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçının ilk yarısını 14-8 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmadan 36-23 skorla galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Hatırlanacağı gibi Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçı da Armada Praxis Yalıkavak, 23-27 kazanmıştı.