Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turu rövanş maçında rakibi Portekiz’in Ada De Sao Pedro Do Sul'u mağlup eden temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavakspor bir üst tura yükseldi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 13-12 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavakspor, maçı da 30-25 kazanarak üçüncü tura yükselme başarısı gösterdi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda dün oynanan ilk maçı Ada De Sao Pedro Do Sul 27-23'lük skorla kazanmıştı.

Dört temsilcimizin mücadele ettiği Avrupa Kupası'nda tur atlayan ilk temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavakspor olurken; ilk maçlarını galibiyetle tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Görele Belediyesi 30 Eylül'de rövanş maçlarını oynayacak.