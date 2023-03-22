Parti kademelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen açıklamada Armağan Gümüş, Türkiye'nin ve Bursa'nın önünde engel olan taşları kaldırıp atma zamanı olduğunu ifade ederek, “Yarınlara umutla bakmak için artık taşın altına elini koymak yetmiyor, taşları yolun ortasından kaldırıp atmak da gerekiyor. Şimdi ülkemizin ve şehrimizin önünde engel olan taşları kaldırıp atma zamanı. İşte bu amaçla ülkeme ve şehrime daha fazla hizmet etme inancıyla CHP Bursa Milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum" dedi.

14 Mayıs'taki seçimi depremde yanında devleti göremeyen afetzedelerin yanı sıra en güzel yıllarını kaygıyla geçiren gençlerin evladına harçlık veremediği için ağlayan anaların, akşam eve eli boş dönen babaların ve bayramda torununa harçlık veremeyen emeklilerin kazanacağını belirten Gümüş, "Bu seçimi; barınacak yer dahi bulamayan öğrenciler kazanacak.

Bu seçimi; sattığı ürünü yerine koyamayan esnaf kazanacak. 3-5 devlet kurumundan maaş alanlar değil, asgari ücretle iş bulmaya çalışan gençler kazanacak. Bu seçimi; çalıştıkça zarar eden çiftçi kazanacak. İnanıyorum ki 14 Mayıs 2023 tarihinde hep birlikte değişimin tohumlarını atmış olacağız.Topyekûn bir değişimin başlangıcını birlikte başlatacağız. Bursa ve Türkiye bu düzeni değiştirecek" diye konuştu.