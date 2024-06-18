Son yıllarda hızla büyüyen armatür, valf, vana, musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektöründe ihracat artışı sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı vermeye devam eden Armatür sektöründe ihracat mayıs ayında yüzde 7,33 artışla 382 milyon dolara ulaştı.

2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise sektörün toplam ihracatı 1 milyar 684 milyon dolara yükselirken, sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırayla; Almanya, Rusya ve Irak oldu. Sektörün mayıs ayında ihracat birim fiyatı yüzde 4,76 artarak 6,37 dolara yükseldi.

Sektörün mayıs ayında ihracatta gösterdiği yükselişe rağmen, yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 5’in üzerinde bir azalma yaşandığının bilgisini paylaşan ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Son aylarda sabit seyreden kurlar, girdi maliyetlerindeki yükselişin altında gerçekleşti. İhracatçı döviz ve enflasyon arasında sıkışmış bir durumda. Enflasyonla mücadeleden dolayı döviz kuru şu an olması gereken seviyenin çok altında. Fiyat ve maliyet artışları ihracatçının omuzunda ciddi bir yük. İhracatçının her yaptığı ihracat karşılığında yurda getirdiği dövizin belli bir oranının yüksek kurdan bozdurulması ihracatçıya büyük destek olacaktır ve önünü açacaktır.” dedi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE DESTEK ÇAĞRISI

İhracattaki daralma, artan maliyetler karşısında fiyat belirleme noktasında ciddi sıkıntılar yaşandığını, mevcut pazarlarda rekabetçiliği kaybetmemek için ekonomi yönetiminden üretici ihracatçı için destekler beklediklerini yineleyen Turhan, “İhracatçı döviz ve enflasyon arasında sıkışmış bir durumda. Enflasyonla mücadeleden dolayı döviz kuru şu an olması gereken seviyenin çok altında. Fiyat ve maliyet artışları ihracatçının omuzunda ciddi bir yük. İhracatçının her yaptığı ihracat karşılığında yurda getirdiği dövizin belli bir oranının yüksek kurdan bozdurulması ihracatçıya büyük destek olacaktır ve önünü açacaktır. Artan maliyetler karşısında karlılık oranlarının düşmesi ile fiyatlarımıza yansıttığımız artışlar sonucu ihracatta düşüşler oldu. Çalışan maliyetleri tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzü de ciddi anlamda etkiliyor. Burada SGK prim desteği, elektrik- doğalgaz destekleri, navlun desteği gibi üretici ihracatçıya verilecek destekler rekabetçiliğimize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.” dedi.