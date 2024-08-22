Bursa'da geçen aylarda hasadı yapılan armut tezgahlarda yerini almaya başladı. Geçen günlerde resmi açılışı gerçekleşen Çamlıca Kapalı Pazar alanında da satılmaya başlanan armut tüketici tarafından büyük rağbet gördü.

BURSA (İGFA) - Bursa'da semt pazarlarında yeni çıkan birçok meyvenin yüksek fiyatı dikkat çekerken, armutun düşüşe geçmesi vatandaşı harekete geçirdi.

İki haftadır tezgahlarda yerini almaya başlayan armudun fiyatında düşüş olduğunu belirten pazar esnafı Ahmet Güneş, “Çamlıca Pazarı güzel nezih bir pazar öyle dışarıdan söylendiği gibi pahalı bir pazar değil, armut tezgahlara yeni yeni gelmeye başladığında 40-50 TL arası satılıyordu. Bu hafta fiyatı düştü 25 TL oldu.” diye ifade etti.

Taze ve doğal armutları pazarda bulabilmenin memnuniyeti içinde olduklarını belirten vatandaş ise şu ifadelere yer verdi:

“Geçen hafta armutun fiyatı çok pahalı geldiğinden dolayı almamıştım. Bu sefer gelişimde fiyat düşmüş, iki kilo almayı düşünüyorum.”

Kaynak: Melih Kayacı