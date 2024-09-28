Arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İl Tarım Müdürü Suat Parıldar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun katıldığı bu etkinlikte, bölge çiftçilerine ve arıcılarına değerli katkılar sunuldu.Enver GÜLER / İSTANBUL (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında, 30 çiftçiye toplam 1137,5 kilogram tohum dağıtılarak, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atıldı. Tarımın temel yapı taşlarından olan arıcılığı teşvik etmek amacıyla ise “Yeni Kovanlar Mutlu Arılar Projesi” kapsamında 34 arıcıya 340 adet Apimaye kovanı ve balmumu teslim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Arnavutköy'ün tarımsal potansiyelinin artırılmasına yönelik bu desteklerin bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve İl Tarım Müdürü Suat Parıldar da yerel tarımın ve arıcılığın güçlendirilmesine dair olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Arıcılar için özel olarak dağıtılan Apimaye kovanlarının, sektörde verimliliği artıracak modern ve kullanışlı bir çözüm sunduğu vurgulanırken, çiftçilere sağlanan tohum desteğiyle üretimdeki kalite ve çeşitliliğin artması hedefleniyor.

Bu adımlar, Arnavutköy’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için atılan önemli birer kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Bu projeler sayesinde üreticilerin üretim kapasitesinin artırılabileceği ve ilçenin tarımsal kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlanacağı ön görülüyor.Apimaye, arıcılık sektöründe dünyadaki teknolojik gelişmeleri, değişimleri takip ederek arıcılığı hobi ya da meslek olarak yapan herkesi en modern ve doğru ekipmanlar ile buluşturmak için kurulmuştur.

TÜBİTAK destekli bir AR-GE projesi kapsamında dünyada bir ilk olan Termo Kovanlar ile inovasyon ödülleri almış olup özellikle ülkemizde kovan stardardizasyonu ve verimlilikte kovanın önemi konularında farkındalık yaratmıştır.

Kaliteyi ilke edinerek üretmiş olduğu Termo Kovanlar, Ergo Kovanlar ve Ahşap Kovanların modernizasyonuna yönelik ekipmanların yanı sıra yapmış olduğu uluslararası işbirlikleri ile dünyanın önde gelen arıcılık ekipmanı firmalarının ürünlerini ülkemiz arıcılarının hizmetine sunmuştur.