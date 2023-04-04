Arnavutköy’de yan tarafları açık olan ve hiçbir tedbir alınmadan tıra yüklenen tonlarca ağırlıktaki beton blokları taşıyan sürücü, hem diğer sürücülerin hem de trafiğin güvenliğini hiçe sayarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anları kayıt altına alan bir başka sürücü ise, "İnsanların canını hiçe sayıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eski Edirne Caddesi Arnavutköy istikametinde yaşandı. Kilometrelerce devam eden tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, yüklediği beton blokların sevkiyatını yapan tır sürücüsü hiçbir tedbir almadan çıktığı ana yolda kilometrelerce hızlı bir şekilde yolculuk yaptı. Duyarsız sürücü bir de sürekli olarak şerit değişikliği yaparak trafik güvenliğini adeta hiçe saydı.

Durumu fark eden bir başka sürücü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak, "Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, tutturmadan yolda künkleri götürüyorlar, insanların canını hiçe sayıyorlar. Ondan sonra suçlu biz oluyoruz. Yok tıra fazla yaklaştın, yanından hızlı geçtin, kör noktası var, bilmem neyi var. Adama bak, makas atıyor makas. Yalandan da olsa bir şey ile bağlar, kemerle falan" diyerek tepki gösterdi.