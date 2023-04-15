Arnavutköy’de akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Bir aracın oluşan trafiği fark etmeyerek iki araca çarptığı kazada araçlarda ağır hasar oluştu.

Arnavutköy-Sultangazi yolu Orman İşletmesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan araçları fark edemeyen minibüsün iki araca çarparak durabildiği görüldü. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada araçlarda ağır hasar oluştu.