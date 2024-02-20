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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmî törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Arnavutluk Başbakanı Rama'nın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama'yı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Arnavutluk millî marşı çalındı. Başbakan Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Resmî karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.