Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), ARNİAD Akademi adını verilen proje kapsamında üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmeye başladı. İlk toplantıda konuşan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, “Üyelerimizin talep ve istekleri doğrultusunda bilgilendirici toplantılarımıza şekil verdik. ARNİAD Akademi adını verdiğimiz projemizle bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Her ay çeşitli konularda uzmanlarından bilgiler alacağız” dedi.BURSA (İGFA) - ARNİAD tarafından düzenlenen üye bilgilendirme toplantısı Heybeli Otel’de, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, derneğin geride bırakılan 2023 yılındaki çalışmalarından ve 2024 yılındaki projelerinden bahsetti.

ARNİAD’ın 2024 yılında adından daha sık söz ettiren bir dernek olacağını belirten Biçen, “Siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle, geçtiğimiz yıl edindiğimiz tecrübenin üzerine koyarak büyüyecek, gelişeceğiz. Derneğimiz 2024’te yapacağı faaliyetler ve projelerle adından sıkça söz ettirecek” diye konuştu.

Mart ayı itibariyle ARNİAD Akademi adı verdikleri projeyle birlikte üye bilgilendirme toplantılarına başladıklarını belirten Biçen, “Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Burada bizlere çok değerli bilgiler verecekler. ARNİAD olarak bu ay itibariyle üyelerimize yönelik bilgilendirici toplantılara başlıyoruz. Her ay, bir konu veya birkaç konuda alanında uzman ismi üyelerimizle buluşturacağız. Bugün ilk toplantı olmasına rağmen üyelerimizin geniş katılımını görmek bizleri mutlu etti ve gelecek toplantılar adına umutlandırdı” dedi.

Her üyenin fikrinin kendileri için önemli ve değerli olduğunu söyleyen Biçen, toplantıların içeriklerini üyelerin taleplerine göre belirlediklerini kaydetti. Biçen, “Önümüzdeki toplantının konusu e-ticaret ve e-ihracat olacak. Malum dünya artık hepimizin parmakları ucunda. Üyelerimizin bu alanda daha da bilinçlenmesi ve iş potansiyelini artırması adına biz de dernek olarak elimizi taşın altına koyacağız ve onları alanında yetkin bir isimle buluşturacak, kendilerine yeni ufuklar açacağız” şeklinde konuştu.

ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen’in ardından sunumlara geçildi. Sunumlarda Akçeva Proje ve Danışmanlık Kurucu Ortağı İlknur Vardar “Yatırımlarda Devlet Desteği” ve Av. Ezgi Aydınlar Nergiz de 'Kosova ve Kuzey Makedonya Vatandaşlık İşlemleri' konuları hakkında üyeleri bilgilendirdi. Toplantının sonunda ayrıca ARNİAD’a yeni üye olanlara üyelik sertifikaları ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen tarafından takdim edildi.