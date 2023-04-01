ARNİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Biçen ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen ve yönetim kurulu üyelerini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Heykel'deki tarihi binasında kabul etti. Arniad'ın gelecek vizyonu ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin Aktaş'a bilgi veren Biçen, "Arniad olarak 28-29 Nisan tarihlerinde dünyanın bir çok ülkesinden Arnavut iş insanının katılımıyla Bursa'da B&B Ticari İşbirliği Toplantısı düzenleyeceğimiz. Amacımız Türkiye ve Bursa'nın iş hacmini, ihracatını artırmak" dedi.

Alinur Aktaş da ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. İş insanlarınca oluşturulan derneklerin Bursa'nın tanıtımına, istihdamına ve gelişmesine önemli katkılarının bulunduğunu vurgulayan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Bursa için projeler üreten derneklere, oluşumlara her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu. Ziyaretin sonunda Gökhan Biçen, Arniad'ın simgesel armağanı kartal heykelini Alinur Aktaş'a hediye etti.