Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılacak olan Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi Projesinin temel atma töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) -Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü, Büyükşehir Belediyesinin yoğun girişimleri neticesinde 26 Temmuz 2021 Yılında Dünya Mirası Komitesi’nin genişletilmiş 44. Oturumunda UNESCO Dünya Kültürel Kalıcı Mirası Listesi’ne alınmıştı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret edecek turistler için hemen her şeyin düşünüldüğü modern bir Karşılama Merkezi Projesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı.

Projenin Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Karşılama Merkezinin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen resim sergisini gezdiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Arslantepe Höyüğü ’nün UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesine dahil olma sürecini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri yaptığı konuşmada, “7000 yıllık geçmişiyle Anadolu’da ilk şehir devletlerinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Arslantepe Hüyüğü ziyaretçi temel atma töreninde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Malatya Valimize ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitelerini artırmak üzere bakanlığımız kalkınma ajanslarımızla birlikte kalkınmanın tüm boyutlarında var gücümüzle çalışıyor, faaliyetlerimizi yerelden ulusala ulusaldan küresele vizyonu ile gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı 26 kalkınma ajansı ve 4 Bölge Kalkınma İdaremiz ile bölgesel potansiyeli ortaya çıkarmayı sağlayacak katma değerli faaliyetler yürütmekte olup çalışmalarımızda temel olarak bölgelerin potansiyelinin azami derecede değerlendirilmesini rekabet güçlerini geliştirerek ulusal kalkınmaya katkılarının artırılmasını bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak ülke genelinde daha dengeli topyekûn kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyoruz. Büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan Malatya’mızın yeniden ayağa kaldırılması için devletimiz büyük bir gayret göstermiş ve göstermeye devam ediyor. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyayı eski canlı günlerinden daha ileriye döndürmek için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Fırat Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 6 Şubat tarihinden itibaren son 6 aylık dönemde yalnız Malatya ilimize 16 projede 251 milyon TL destek sağladık. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz ve bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Arslantepe Höyüğü tanıtım ve karşılama merkezi projesi de bu önemli projelerden birisi. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğünde verilen hizmet kalitesini artırmak ve yenilikçi tanıtım uygulamaları ile turizm değerimizin ulusal ve uluslararası arenada ses getirmesi için yürüttüğümüz bu projelerin meyvelerini kısa sürede alacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara ziyaretleri sırasında Malatya’dan Ankara’ya giden ve orada zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan esnaflarla karşılaştıklarını ve bundan büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Gürkan, bunun gibi yüzlerce binlerce örneğe hep birlikte şahitlik ettiklerini ve Malatya dışındaki tüm esnafları Malatya’ya getireceklerini söyledi. Gürkan, daha sonra Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacaklarını ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmamasını dile getirdi.

Bu Karşılama Merkezinde sosyal alanlar, sportif alanlar, müzeler ve bu şehrin MÖ 5000 yılına, 4000 yılına gidip buğday işlemleri ki gümrükleme ve mühürleme işlemleri buğday ve tahılla ilgili gelişmiştir, oradaki yaşantıların simüle edilmesiyle birlikte insanlar o tarihe gidecek. Orada bir tarih turu yaptıktan sonra Evet bu şehre böyle sahip çıkmak gerekir diyecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un bu ziyaretlerinin Malatya için ayrıca bir önemi olduğunu belirterek, “Yapılacak olan 4 bin 700 adet konutların ziyaret edilmesi ve ordan da temelin atılması için buraya gelmesi Malatya halkı adına övünç verici ve gurur verici bir hadisedir. Şunu açık yüreklilikle diyebilirim ki Kültür ve Turizm Bakanımızın Malatya’ya bakanlığı dışında şahsi olarak büyük bir önem verdiğini biliyor ve kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

BAKAN ERSOY’DAN GÜLEN YÜZLER KAFESİ’NE ZİYARET

Arslantepe Karşılama Merkezi temel atma törenine katılmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanat Sokağı’nda bulunan Gülen Yüzler Kafe’yi de ziyaret etti. Gülen Yüzler Kafe’de çalışan Down Sendromlu çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Ersoy, çocukların söyledikleri şarkıları da dinlemeyi ihmal etmedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gülen Yüzler Kafe ziyaret eden Bakan Ersoy’a Damascus Kılıcı ve tesbih hediye etti.