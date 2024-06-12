Arteche Türkiye, son günlerde gündeme düşen asılsız iddialarla ilgili bir açıklama yayımladı.

İSTANBUL (İGFA) - Arteche Türkiye, son günlerde gündeme düşen asılsız iddialarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Arteche, üretim, iletim ve dağıtım dahil olmak üzere enerji sektörü için ekipman ve çözüm geliştirmeye adanmış ve dünya çapında 2.800'den fazla çalışanı olan çok uluslu bir şirkettir.

Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın refahı olmuş ve olacaktır. Bu taahhüt değerlerimize yansır ve tüm küresel iş kararlarımızın temelini oluşturmaktadır.

Ekonomik ve ekolojik hassasiyetleri karar alma süreçlerimize entegre etmekten gurur duyuyor ve çok sayıda uluslararası ödüle sahip bir şirket olarak tanınıyoruz. Sürdürülebilirlik ve çalışan memnuniyeti bizim için temel taşıdır.

Arteche Türkiye, grubun diğer fabrikaları ile birlikte tüm çalışanları için güvenli çalışma koşullarına sahiptir ve tüm iyileştirme aksiyonları titizlikle dikkate alınmakta olup çalışanlarımızın güvenliği ve esenliği için gerekli yatırımları üstlenmek için çalışıyoruz.

Haziran 2023’te Dilovası'nda yeni tesisimizi açtık ve ilk günden itibaren uluslararası konfor ve güvenlik standartlarına uygun olarak en iyi çalışma koşullarını sağlamak için çok çalıştık.

10 Haziran'da yönetimimiz, maalesef standartlarımızı ihlal eden ve fabrikamızda mevcut 400'den fazla çalışanımızın güvenliğini, çalışma ortamını ve iş barışını bozan davranışlara yanıt olarak disiplin cezası vermek zorunda kalmıştır.

Bu kararların zor olduğunu ve rahatsızlık yaratabileceğini anlıyoruz. Ancak önceliğimizin, tüm çalışanlarımız için güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamak olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Tüm çalışanlarımızın taciz, tehdit veya hukuka aykırı eylemlere katılma baskısı olmadan görevlerini yerine getirebilmelerini sağlamak için bu yönde alınan önlemlerin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun defaatle altını çizmek istiyoruz.

Tüm çalışanlarımızın refahına ve güvenliğine olan bağlılığımızı yineliyor, herkes için adil ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

Kamuoyuna saygılarımızla,

Arteche Grup Hakkında

1946 yılında kurulan Arteche Group, elektrik sektöründe, üretimden dağıtıma kadar ekipman, bileşen ve elektrik çözümleri sektöründe uzmanlaşarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede Arteche Grubu, ölçü trafosu pazarında ilk 3 dünya lideri arasında yer almakta olup yardımcı röleler pazarına liderlik etmekte ve özellikle yenilenebilir enerji üretimi ve demiryolu gibi yüksek talebin olduğu katma değeri yüksek pazarlara yönelik ürünler için bölgesel liderlik konumunu korumaktadır.

Arteche Group’un uzmanlığı, elektrik enerjisinin herhangi bir üretim tesisinden nihai kullanıcıya verimli, kaliteli ve güvenilir şeklide taşınmasını ve dağıtımını sağlamaktır.

Bu amaçla, ürünlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak, yeni ürünlerin geliştirilmesinde yenilik yapmak ve müşterilerine farklı bir katma değer sağlamak amacıyla sürekli olarak Ar-Ge ‘ye yatırım yapmaktadır.

Arteche 175'in üzerinde ülkede ticari dağıtım kapasitesine sahip bir şirkettir; Avrupa, Amerika ve Asya'da 6 araştırma merkezi dahil 13 fabrikası ve dünya çapında 2.800'den fazla işine tutku ile bağlı çalışanı ile değer yaratmaktadır.