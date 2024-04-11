Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen ve merakla beklenen Artexpo New York fuarı, 4-7 Nisan tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açtı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Dünyanın en büyük güzel sanatlar fuarı olarak kabul edilen etkinlikte, mikro sanat ustası Hasan Kale’nin eserleri büyük ilgi gördü.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, fuarı ziyaret ederek şaheser niteliğindeki eserleri ABDPost takipçileri için mercek altına aldı.

Artexpo New York, önde gelen galeriler, sanatçılar, uluslararası koleksiyonerler ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi. Sergide, eşsiz ve heyecan verici sanat eserleri geniş bir koleksiyonla sergilendi. Katılımcılar; resimlerden heykellere, fotoğraflardan seramiklere kadar çeşitli eserleri inceleyip satın alma fırsatı bulabildi.

HASAN KALE'NİN MİKRO SANAT DÜNYASI FUARA DAMGASINI VURDU

Kendisine daha önce The Sun dergisi tarafından "Microangelo" lakabı verilen Hasan Kale, mikro sanat alanında öne çıkan bir usta olarak tanınıyor. Kale, fuarda yer alan sergisi ile ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hasan Kale, ölmüş gerçek kelebeklere yapılan resimlerle adından söz ettirdi. Ancak sadece kelebeklerle sınırlı kalmadı; susam tanesi, küp şeker, badem şekeri, sallama çay poşeti, kibrit çöpü, spagetti tanesi, raptiye, soğan zarı, flashdisk gibi günlük hayatta kullanılan objeler üzerine yaptığı çalışmalarıyla da büyük beğeni topladı. Kale'nin eserlerinde, simidin susamına Amerikan bayrağı, badem şekeri üzerine Atatürk, soğan zarına özgürlük heykeli, küp şekere Türk bayrağı gibi etkileyici detaylar yer aldı.

TÜRK KAHVESİYLE OLUŞTURULAN TÜRK MOTİFLERİ SERGİNİN GÖZDESİ

Sergide, Türk kahvesinin suyuyla yapılan portreler ve manzaralar da dikkat çekti.

Ziyaretçiler, Kale'nin eserlerini büyüteçlerle inceleyerek detayları keşfetme şansını elde etti. Kale, parmağıyla ölçek yaparak tabloların ne kadar küçük olduğunu vurguladı ve izleyicilere şaşırtıcı bir deneyim sundu. Artexpo New York fuarı ve Hasan Kale'nin sergisi, 4-7 Nisan tarihleri arasında sanatseverleri ağırladı.