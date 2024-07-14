Ev sahipliği yaptığı etkinlikler ve ağırladığı milyonlarca ziyaretçisiyle Haliç kıyılarından dünyaya açılan bir sanat köprüsü olan Artİstanbul Feshane, Dünya Mimarlık Festivali’nde “yeniden işlevlendirme” kategorisinde finale kalan 16 projeden biri seçildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür-sanat odağı Artİstanbul Feshane, dünyanın en saygın mimarlık buluşmalarından Dünya Mimarlık Festivali’nin (World Architecture Festival) finalistlerinden biri olarak şehrin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Farklı kategorilerden onlarca saygın projenin jüri karşısına çıktığı Dünya Mimarlık Festivali, 6 - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında Singapur'da gerçekleştirilecek. Mimarlardan tasarımcılara alanın önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturan Festival süresince gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılar için yine önemli deneyimler sunacak.

İstanbul’un yeni sanat üssü Artİstanbul Feshane, Temmuz 2023’te kültür sanat hayatına kapılarını açtı. İBB Miras’ın, Osmanlı’dan miras kalan en önemli endüstri yapılarından biri olan Feshane-i Amire’de gerçekleştirdiği kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla şehre kazandırılan Artİstanbul Feshane, 8000 metrekareye yayılan çok amaçlı birimleri, İstanbul’un en büyük sergileme salonları arasında yer alan sergi salonu, Naile Akıncı Kütüphanesi, kongre, atölye, yeme-içme ve dinlenme alanları, açık hava film gösterimleri, konserleri ve çocuk festivaliyle İstanbul’a hayat taşıyan bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da sanatın nabzını tutan öncü bir merkez olarak şehrin kültür sanat hayatına nefes aldıran Artİstanbul Feshane; açılış etkinliği olarak İstanbul Sanat Meclisi’nin düzenlediği, 19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400’den fazla eserin yer aldığı “Ortadan Başlamak” adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

31 Ekim-11 Aralık 2023 tarihleri arasında ise 44 ülkeden 17 küratör ve 154 sanatçının yer aldığı, 10. Asya-Avrupa Mediations Bienali / “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.

Artİstanbul Feshane, 21 Ocak-7 Temmuz 2024 tarihlerinde bu kez dünyanın en önemli sanat kurumlarından Tate’in koleksiyonu “Dinamik Göz: Op ve Kinetik Sanatın Ötesi” sergisi ile ağırladı. Yaklaşık 5 ay boyunca ziyarete açık kalan sergiyi, binlerce sanatsever ziyaret etti. Sergi ile eş zamanlı olarak çocuklarla 16, yetişkinlerle ise 40 sergi turu ve sanat atölyesi gerçekleştirildi.

27 Şubat 2024 tarihinde açılan; Türk grafik sanatının duayenlerinden, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Emin Barın’ın eserlerine “Emin Barın: Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam” sergisi, Ağustos 2024 tarihine dek ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.