Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede yayımladığı bayram mesajında bayramların millî ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günler olduğunu belirtti.

"Huzur içinde idrak edilmesini temenni ettiğimiz, toplumsal hayata mana ve değer katan Kurban Bayramı sevincinin en iyi şekilde yaşanmasını diliyorum" diyen Başkan Tatlıdede, "Dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bayramları sadece kendimiz, ailemiz ve yakın çevremizle yaşamamalı; ilgiye muhtaç her vatandaşımıza bayramı bayram gibi yaşatmak zorundayız. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek temennisiyle, Tüm halkımızın Kurban Bayramı Mübarek olsun” ifadelerini kullandı.