Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak’ta bulunan ve çevre sakinlerini rahatsız eden “Çöp Ev”, Artuklu Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.MARDİN (İGFA) - Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste yaptıkları inceleme sonucu durumu Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Zabıta ekiplerinin gözetim ve kontrolünde yürütülen çalışmada, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından evde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler tahliye edilerek evin içi tamamen temizlendi.

Evdeki kötü kokulara ve hijyenik olmayan koşullara son verilmesini sağlayan temizlik çalışması, çevre sağlığını tehdit eden durumu ortadan kaldırdı.

Mahalle sakinleri, uzun süredir rahatsızlık duydukları bu sorunun çözüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların gerekli bildirimleri yapmaları çağrısında bulunarak, bu tür müdahalelerin halk sağlığı açısından önem taşıdığına dikkat çekti.