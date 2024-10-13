Artvin'de Borçka Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Borçka Tiyatro Festivali, büyük bir coşkuyla başladı.ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Borçka ilçesinin kültürel kimliğine güç katacak Tiyatro Festivali coşkuyla başladı. Festival, tiyatronun iyileştirici ve özgürleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, festivalin başlangıcında yaptığı konuşmada, Borçka Tiyatro Festivali’nin sadece bir sanat etkinliği olmadığını, aynı zamanda topluma önemli bir mesaj taşıyan bir platform olduğunu vurguladı. Başkan Orhan, “Borçka’nın güzelliğini sanatın büyüsüyle birleştiriyoruz. Tiyatro, insan hayatı için bir ihtiyaçtır. Sanat, bireyleri iyileştirir, özgürleştirir ve toplumu bir arada tutan güçlü bir bağdır. Bu yıl da sanatın gücüne olan inancımızla, festivalimizi sahnelere taşıyoruz" dedi.

Başkan Orhan, özellikle çocuklara ve gençlere ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Festivalin her yaştan izleyiciye hitap eden zengin bir programla katılımcılarını beklediğini ifade eden Orhan, "Tiyatro sahneleri, Borçka’nın sokaklarında ve çeşitli mekânlarında kurulacak ve izleyicilere hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuk yaşatacak. Borçka Tiyatro Festivali’nin ateşi, ilçenin dört bir yanında sanatla yanacak. Festivalimiz boyunca sanatı ve tiyatroyu kucaklayarak, Borçka’nın aydınlık geleceğine sanatla yürüyeceğiz. Tüm halkımızı bu coşkuya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.