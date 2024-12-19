Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Çoruh Üniversitesinde 2024 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile kurul üyelerinin katılımıyla üniversitede düzenlenen toplantıda, üniversitenin tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında yürüttüğü çalışmalar ve projeler ile üniversitede üretilen tıbbi ve aromatik bitki ürünleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Rektör Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "tıbbi ve aromatik bitki" ürünlerinin üniversitenin kurumsal vitrinine katacağı renkler ile kentin ve bölgenin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılara değindi. Bu kapsamda Çoruh Vital, Livane Care ve Livane Çay markalarında 90'a yakın ürünün listelendiğini ve satışa sunulduğunu belirten Bilgin, bu ürünlerin üniversitemizin ve Artvin’in marka değerinin yükseltilmesinde katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Toplantıda aynı zamanda bu ürünlerin pazarlanması bağlamında paydaş kurum ve kuruluşlar birlikteliğinde atılacak adımlar ve ortak çalışmalar hususlarında değerlendirmelere yer verildi.

Ayrıca, katma değeri yüksek ürünler olan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ilin mevcut durumu ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.