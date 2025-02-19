Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Artvin Ticaret Borsası’nın yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Dernek Başkanı Yaşar Kars ve Yönetim Kurulu üyeleri İsmet Başar, Akın Dinler ve Hakan Aydın, Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ve yönetimini makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Artvin'in ticaret hayatının gelişmesi için birlikte çalışmanın önemine değinildi.

Dernek Başkanı Yaşar Kars, Ticaret Borsası'nın yeni yönetimine tebriklerini sunarak, Artvin için hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına olan inancını belirtti.

Kars, ayrıca Akyürek ve ekibine başarılar diledi.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ise, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ve Artvin’in ticaret hayatına katkı sağlamak adına her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.