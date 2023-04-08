A. Hopaspor rakibini 2-0 mağlup etti. A.Hopaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 2022-2023 sezonun 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Hopa İlçe Stadı’nda oynanan mücadeleden A.Hopaspor 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

A.Hopaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakika da Arif Cılak ve 27. Dakika da Fikret Topaloğlu kaydetti. Atmacalar bu galibiyetle ile puanını 43’e yükseltirken, Play-Off yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

A. Hopaspor ligin 28. Haftasında 12 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da kendi sahasında Muş Spor ile karşılaşacak.