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Toplantıya Kaymakam Abdullah Arslantürk’ün yanı sıra ilçe belediye başkan vekili Sümeray Çelik ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda kurumlararası koordinasyonun etkin şekilde sağlanması, kamu hizmetlerinin sunumunun etkin ve etkili olması hususlarında azami gayret gösterilmesi, kurumların faaliyetleri, devam eden ve planlanan projeler görüşüldü.

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