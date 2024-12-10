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İlçede eğitim kalitesini daha yukarıya çıkarmak için yeni okulların yapıldığını belirten Kaymakam Arslantürk, anaokulunun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

İncelemeler sonrasında Kaymakam Arslantürk, 8 derslikli anaokulunun yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlandığını belirterek, geleceğin teminatı olan çocuklara yeni ve modern okullar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bursa Yıldırım'da 'destekli istihdam' umut oluyor

Bursa Yıldırım'da 'destekli istihdam' umut oluyor

Artvin'de Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yapımı devam eden TOBB Anaokulu inşaatında incelemede bulundu. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Hopa'da Yukarı Kuledibi Mahallesi'ndeki inşaat alanına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın ile gelen Kaymakam Abdullah Arslantürk, okulun yapımıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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