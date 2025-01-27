Artvin Hopaspor, yeni hocası Ertürk Koray Balcı yönetiminde üçüncü maçını kazandı. Artvin Hopaspor, ligde üst sıralara doğru yükselmeye başladı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - TFF 3’üncü Lig 1’nci Grup'ta mücadele veren Artvin Hopaspor Kulübü, ligin 17 haftasında sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor’u Halil Emre Yiğit ile Gökdeniz Varol’un attığı gollerle 2-0 yenmesini bildi.

Artvin Hopaspor’un çiçeği burnundaki Teknik Direktörü Ertürk Koray Balcıoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, göreve geldiğinden beri 3 maçtan 9 puan toplamanın mutluluğunu camia olarak yaşadıklarını söyledi.

Artvin Hopaspor’u hak ettiği yere getirmek için çaba sarfettiklerini belirten Balcıoğlu, ”Bende Kemalpaşalıyım. Doğup büyüdüğümüz ilçemin takımına katkı vermek ve taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. Bugün takımın başında üçüncü maça çıktım. İlk hafta deplasmanda Kemerkent Bulvarsporu’u 1-0, geçen hafta yine deplasmanda güzel bir oyunla Elazığ Futbol Kulübünü 2-0 mağlup ettik. Bugünde sahamızda karşılaştığımız Kuşadasıspor’u da 2-0 yenerek 3 puan almasını bildik. Ligde üçte üç yapmanın onurunu ve mutluluğunu camia olarak hep birlikte yaşıyoruz. Bu galibiyetleri cefakar ve vefakar taraftarımıza armağan ediyorum. Ligde çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak oyuncu grubuna, teknik ekibe ve yönetime sahibiz.” dedi.

Balcıoğlu, ayrıca, ligin alt sıralarından kısa sürede kurtulup Artvin Hopaspor’u hak ettiği yere getirmek istediklerini belirtti.

Mor beyazlı takım gelecek hafta İzmir temsilcisi Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. ile sahasında karşılaşacak.