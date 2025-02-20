TFF 3’üncü Lig 1’nci Grup'ta mücadele veren Artvin Hopaspor, son 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puanını 23'e çıkararak ligde üst sıralara doğru tırmanmaya başladı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Her sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Artvin Hopaspor, ligin 15’nci haftasında görevi devralan Artvin’in öz evladı teknik direktör Ertürk Koray Balcıoğlu yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti.

Hırsı ve oyun görüşüyle taraftarların gönlünde taht kuran teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen mor-beyazlılar, son 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puanını 23'e çıkardı ve sıralamada 9’uncülüğe kadar yükseldi.

Kalesini gole kapattı

Artvin Hopaspor, Balcıoğlu’nun göreve gelmesiyle kalesini gole kapattı.

Balcıoğlu ile çıktığı 6 resmi maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Artvin Hopaspor, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Teknik direktör değişimi işe yaradı

Balcıoğlu’nun takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçen mor-beyazlılar Kemerkent Bulvarsporu’u 1-0, Elazığ Futbol Kulübü’nü 2-0, Kuşadasıspor’u 2-0 mağlup ederken, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş ve Düzce Cam Düzespor ile berabere kaldı ve tek Karşıyaka’ya ise 1-0 yenildi.