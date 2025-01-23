Artvin İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında 6 bin 205 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verirken, yapılan denetimlerde de hız kesmedi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca 2024 yılı içerisinde trafik kazaları ile kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında 201 bin 208 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Geçen yıl 6 bin 205 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verildiği belirtilen açıklamada, öğrencilere yönelik 3 bin 33, yol kullanıcılarına yönelik 2 bin 55 ve jandarma personeline yönelik bin 17 olmak üzere toplam 6 bin 205 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verildiği kaydedilirken, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler gerçekleştirilerek 986 yol kullanıcısına 'Emniyet Kemerinin Önemi' konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Okul servis araçlarının mevcut yönetmeliğe uygunluğu noktasında ise bin 385 adet okul servis aracının denetlendiği açıklamada, denetimler neticesinde 56 okul servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı Artvin genelinde hıza dayalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik icra edilen radarlı hız denetimleri ile bin 209 sürücü hakkında cezai işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yapılan alkol denetimlerinde ise 128 sürücüye cezai işlem uygulanarak araç kullanmaktan men edildiği ve sürücü belgelerine geçici olarak el konulduğu belirtilirkjen, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının ve trafik kazası sonucu ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılabilmesi amacıyla trafik denetimleri ile eğitim faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.