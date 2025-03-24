Artvin Valisi Turan Ergün, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü’ne 2008 yılının Ekim ayında düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir’in ailesini makamında kabul etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA ) - Artvin Valisi Turan Ergün, 40 günlük oğlunu göremeden şehit olan Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir'in ailesini ağırladı.

Vali Ergün'ün makamında gerçekleşen kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Ergün, ziyarette şehidin annesi Nazmiye, kardeşi Fatma Yıldırım ve yeğeni İsmet Kağan Yıldırım ile bir süre sohbet etti. Şehidin annesi Nazmiye Aydemir, terhisine 3,5 ay kala vatan uğruna şehit düşen oğluyla onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Şehit oğlunun 40 günlük bebeği Mert’i göremeden şehit düşmesinin acısını yıllardır yüreğinde yaşadığını belirten Aydemir, ”Oğlum 40 günlük bebeğini göremeden şehit oldu. Kızı ise henüz 1,5 yaşındaydı. Torunlarım babalarını koklayamadılar, doyamadılar. Ben oğlumu bu güzel devletimize ve vatanımıza şehit verdim. Vatan sağ olsun. Şehit annesiyim ve oğlumla her zaman gurur duyuyorum” dedi.

Şehidin ailesine taziyelerini ileten Vali Ergün, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun." dedi.