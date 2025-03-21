Artvin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Seyitler Köyü Çoruh Kız Öğrenci Yurdu önündeki alanda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 dönüm alana sedir, ceviz, elma, armut, limon, mandalina ve zeytinden oluşan 150 adet fidan toprakla buluşturdu.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, su ve orman kenti olan Artvin’inin, yüzölçümünün yüzde 59’unu kaplayan yemyeşil ormanları daha da arttırmak adına, 2024 yılı içinde ise 500 bin fidanı toprakla buluşturulduğunu söyledi.

2025 yılında bu sayıyı daha da arttırarak 1 milyon 200 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini belirten Ergün, “Bugün burada kendileri de birer fidan olan çocuklarımızla dikeceğimiz her bir fidan büyüyüp serpilirken onlar da ülkemizin geleceğini kucaklamaya talip bir birikimle kendilerini geliştirecek, ülkemize hayırlı evlatlar olarak yetişeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Artvin’imizde ve ülkemizde olmak üzere, ağaç, çevre ve orman hassasiyetinin arttırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Orman ile ilgili birimlerde özveriyle çalışan bütün personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.