Artvin Valiliği, jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin yakalandığını bildirdi.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’de jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 24 Kasım-10 Aralık tarihlerinde jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, “Kasten Yaralama, Basit Yaralama, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ile Nitelikli Yağma” suçlarından (5) yıl (6) ay aranma kaydı bulunan C.T, “Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan (6) yıl (3) ay aranma kaydı bulunan F.Ç.(26) “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan (7) yıl (9) ay (22) gün aranma kaydı bulunan Ö.A.(28) , “Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan (12) yıl aranma kaydı bulunan Y.Y.(40) , “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek ve Yaralama” suçlarından (12) yıl (10) ay (10) gün aranma kaydı bulunan K.Y.(44), “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından (10) yıl (5) ay aranma kaydı bulunan M.K.(51) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan C.T, F.Ç, Ö.A, Y.Y, K.Y. ve M.K. isimli 6 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güvenliği için sokaklarımızda tek suçlu kalmayıncaya değin çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.