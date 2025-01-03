Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili olarak 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Denetimlerde 3 bin 282 paket kaçak sigara, 87 litre kaçak alkollü içki, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 15 litre kaçak etil alkol ve sahte el yapımı alkol üretiminde kullanılan 1 kilogram aroma kiti ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirdi. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıl son ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı denetimleri kamuoyuyla paylaştı.

Kocaeli İzmit'te 116 bin ton çöp toplandı

Kocaeli İzmit'te 116 bin ton çöp toplandı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.